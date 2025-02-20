المرصد السوري: قصف إسرائيلي يستهدف معابر غير شرعية بين سوريا ولبنان

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أنّ إسرائيل قصفت فجر الجمعة معابر غير شرعية بين سوريا ولبنان مما أسفر عن وقوع أضرار مادية.



وقال المرصد إنّ "قصفا إسرائيليا يستهدف المعابر غير الشرعية بين سوريا ولبنان في وادي خالد وريف حمص الغربي".