إسرائيل تقول إنها قصفت معابر غير شرعية بين سوريا ولبنان يستخدمها حزب الله

أعلن الجيش الإسرائيلي أنّ سلاح الجو اغار فجر الجمعة معابر غير شرعية بين سوريا ولبنان يستخدمها حزب الله.



وقال المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في منشور على منصة "إكس" إنّ طائرات حربية إسرائيلية "أغارت على محاور نقل على الحدود السورية-اللبنانية" يستخدمها حزب الله في محاولة "لنقل وسائل قتالية إلى داخل لبنان".



وشدد على أنّ "هذه المحاولات تشكّل خرقا فاضحا لتفاهمات وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان"، مؤكدا أنّ الجيش الاسرائيلي"سيواصل العمل لإزالة أيّ تهديد على دولة إسرائيل وسيمنع أي محاولة تموضع لحزب الله".



من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنّ "قصفا إسرائيليا استهدف المعابر غير الشرعية بين سوريا ولبنان في وادي خالد وريف حمص الغربي" وأوقع عددا من الجرحى.

وبحسب المرصد السوري فإن الغارات استهدفت جسر معبر الواويات" في بلدة وادي خالد شمالي لبنان ما أدّى إلى "خروجه عن الخدمة".



وأشار الى أنّ الاستهداف جاء بعد رصد رتل سيارات للتهريب من سوريا باتجاه لبنان.