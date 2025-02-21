ناصر: سنشارك في التشييع الأحد... وحزب الله معنيّ في اراحة المشاركين

أعلن أمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر، أن الحزب سيشارك في تشييع الأمين العام السابق لحزب الله الشهيد السيد حسن نصر الله، لافتا الى أن المشاركة ستكون على مستوى نائب من الكتلة ونائب رئيس الحزب وامين السر العام وأعضاء من مجلس قيادة الحزب.

أمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر للـLBCI: سنشارك في التشييع الأحد على مستوى نائب من الكتلة ونائب رئيس الحزب وأمين السر العام وأعضاء من مجلس قيادة الحزب pic.twitter.com/SJ6C6ywwsJ — LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) February 21, 2025

وقال ناصر في مداخلة صمن برنامج نهاركم سعيد" عبر الـLBCI: "ملتزمون بقيم معينة ونحن أمام موت واستشهاد لشخصية لها رمزيتها ونقوم بذلك فوق الاختلاف السياسي".



واضاف: "لم ندعو الى مشاركة شعبية في البيان الذي صدر عن الحزب يوم أمس بل الى لحظة تضامنية وطنية".



وشدد ناصر على أن "حزب الله مَعنيّ في اراحة المشاركين يوم الأحد ليمرّ التشييع كما يجب". وقال ناصر في مداخلة صمن برنامج نهاركم سعيد" عبر الـLBCI: "ملتزمون بقيم معينة ونحن أمام موت واستشهاد لشخصية لها رمزيتها ونقوم بذلك فوق الاختلاف السياسي".واضاف: "لم ندعو الى مشاركة شعبية في البيان الذي صدر عن الحزب يوم أمس بل الى لحظة تضامنية وطنية".وشدد ناصر على أن "حزب الله مَعنيّ في اراحة المشاركين يوم الأحد ليمرّ التشييع كما يجب".