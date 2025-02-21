ناصر: سنشارك في التشييع الأحد... وحزب الله معنيّ في اراحة المشاركين

أمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر للـLBCI: سنشارك في التشييع الأحد على مستوى نائب من الكتلة ونائب رئيس الحزب وأمين السر العام وأعضاء من مجلس قيادة الحزب pic.twitter.com/SJ6C6ywwsJ
— LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) February 21, 2025
أمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر للـLBCI: سنشارك في التشييع الأحد على مستوى نائب من الكتلة ونائب رئيس الحزب وأمين السر العام وأعضاء من مجلس قيادة الحزب pic.twitter.com/SJ6C6ywwsJ
أمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر للـLBCI: لم ندعو الى مشاركة شعبية في البيان الذي صدر يوم أمس والحزب مَعنيّ في اراحة الجو العام#LBCINews pic.twitter.com/FnQ8t9tEGR
— LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) February 21, 2025
أمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر للـLBCI: لم ندعو الى مشاركة شعبية في البيان الذي صدر يوم أمس والحزب مَعنيّ في اراحة الجو العام#LBCINews pic.twitter.com/FnQ8t9tEGR