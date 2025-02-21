مكتب وزير الطاقة: لا صحة لتعيين فياض مستشاراً

أكد المكتب الاعلامي لوزير الطاقة جو الصدي ألا صحة لما يُتداول عن تعيينه للوزير السابق وليد فياض مستشاراً له.



وقال المكتب في بيان: "عقب حفل التسليم والتسلّم في وزارة الطاقة والمياه وحرصاً على الاطلاع الدقيق على الملفات كافة في جميع القطاعات ومعرفة تفاصيلها، يتم التسلّم عملياً من الوزير السابق وليد فياض وفريقه ضمن مهلة زمنية محدودة".