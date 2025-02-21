مفوضة الإتحاد الأوروبي: سيتم تخصيص نصف مليار يورو للبنان اذا التزم بالشروط

أكدت مفوضة الاتحاد الاوروبي لمنطقة المتوسط من بعبدا ان "المفوضية الاوروبية كانت خصصت حزمة مليار يورو للبنان وسيتم تخصيص نصف مليار اضافي ولكن هذا الامر سيتوقف على بعض الشروط، وهي اعادة هيكلة القطاع المصرفي والاتفاق مع صندوق النقد الدولي".



وقالت ان "المفوضية والاتحاد الاوروبي يدعمان الرئيس جوزاف عون والحكومة الجديدة للبنان".