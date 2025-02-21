اللجنة العليا لمراسم تشييع نصر الله وصفي الدين: رئاستا الجمهورية والمجلس النيابي أكدتا المشاركة

أكّدت اللجنة العليا لمراسم تشييع السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين، أنّ البرنامج الرسمي للتشييع سيبدأ في الواحدة ظهراً وهو مؤلف من 7 فقرات، على أن ينطلق من المدينة الرياضية إلى شارع الشهيد قاسم سليماني وصولاً إلى شارع المرقد الشريف.



وأشارت اللجنة إلى نشر شاشات لعرض المراسم في كل الطرقات ويمكن لمن لم يصل للباحة القريبة أن يتابع عبرها.



وعن المشاركين في التشييع، أفادت اللجنة بأنها لن تدخل في الأسماء، لكن يمكن القول إن رئاستي الجمهورية والمجلس النيابي أكدتا المشاركة وفندت اللجنة المسارات التي يجب أن يتبعها المشاركون وفق الخرائط.