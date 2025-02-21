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اجتماع بعبدا بحث في الأوضاع الأمنية والإجراءات المتخذة لمواكبة تشييع نصر الله وصفي الدين
أخبار لبنان
2025-02-21 | 07:09
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اجتماع بعبدا بحث في الأوضاع الأمنية والإجراءات المتخذة لمواكبة تشييع نصر الله وصفي الدين
تم البحث في اجتماع امني في بعبدا، برئاسة رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون، في الأوضاع الأمنية في البلاد، كما تطرّق إلى الإجراءات الأمنية المتخذة لمواكبة تشييع الأمينين العامين لحزب الله، السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين.
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