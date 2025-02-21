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الأمن العام :تعديل مواعيد الاختبارات الطبية للمرشحين برتبة مأمور متمرن والمقبولين في الاختبارات الرياضية
أخبار لبنان
2025-02-21 | 07:15
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الأمن العام :تعديل مواعيد الاختبارات الطبية للمرشحين برتبة مأمور متمرن والمقبولين في الاختبارات الرياضية
اعلنت المديرية العامة للأمن العام " تعديل مواعيد الاختبارات الطبية للمرشحين برتبة مأمور متمرن، والمقبولين في الاختبارات الرياضية (من الرقم 2781 لغاية الرقم 5343 ضمناً) لتصبح بمعدل /150/ مرشحاً يومياً، لمزيد من التفاصيل يرجى الضغط على الرابط التالي: https://www.general-security.gov.lb/ar/posts/455".
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