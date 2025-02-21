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الرئيس عون دعا الجالية اللبنانية في استراليا للمشاركة بمسيرة النهوض

أخبار لبنان
2025-02-21 | 07:19
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الرئيس عون دعا الجالية اللبنانية في استراليا للمشاركة بمسيرة النهوض
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الرئيس عون دعا الجالية اللبنانية في استراليا للمشاركة بمسيرة النهوض

دعا رئيس الجمهورية جوزاف عون في رسالة متلفزة للجالية اللبنانية في استراليا الى المشاركة في مسيرة النهوض والإعمار التي يسعى لبنان لتنفيذها مبديا ثقته بدور أبناء الجالية ونجاحهم في مجالات متعددة.

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