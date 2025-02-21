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كرامي تابعت موضوع المدرسة المستهدفة بقصف إسرائيلي في وادي خالد

أخبار لبنان
2025-02-21 | 08:03
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كرامي تابعت موضوع المدرسة المستهدفة بقصف إسرائيلي في وادي خالد
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كرامي تابعت موضوع المدرسة المستهدفة بقصف إسرائيلي في وادي خالد

تسلمت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي تقريرًا عن تعرض مدرستي براعم المستقبل الرسمية ووادي خالد الرسمية الفرع الإنكليزي في بلدة المحطة - وادي خالد لأضرار نتيجة القصف الإسرائيلي الذي استهدف مجرى النهر الكبير عند الحدود اللبنانية السورية ليل أمس.

وكلفت الإدارة ورئيس المنطقة التربوية في الشمال نقولا الخوري الإستعانة بمهندسين للكشف على المباني والتأكد من سلامتها وعدم تشكيلها خطرًا على سلامة التلامذة وافراد الهيئة التعليمية، كما كلفت الوحدة الهندسية في الوزارة متابعة الموضوع لجهة إعداد تقرير عن المبنى وإجراء الترميم قبل معاودة استقبال التلامذة والمعلمين.

أخبار لبنان

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