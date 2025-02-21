البعثة الأوروبية: المفوضة شويتزا تزور لبنان لدفع المشاورات بشأن الميثاق الجديد للمتوسط

افادت بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان في بيان بان المفوضة الأوروبية لمنطقة المتوسط دوبرافكا شويتزا زارت اليوم لبنان في أول مهمة لها في الشرق الأوسط"، مشيرةً الى ان الزيارة تأتي كتأكيد على دعم الاتحاد الأوروبي القوي للزخم السياسي الجديد في لبنان، وشكلت فرصة لدفع المشاورات الواسعة النطاق بشأن الميثاق الجديد للمتوسط.



والتقت شويتزا بالقيادة السياسية الجديدة، رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ووزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي.



وأعربت المفوضة عن دعم الاتحاد الأوروبي للانتقال السياسي في البلاد ورحبت بالقيادة اللبنانية الجديدة، والتي ستساعد في صياغة الميثاق الجديد للمتوسط. وسيشكل هذا أساسًا للمناقشات بشأن شراكة استراتيجية وشاملة جديدة مع لبنان.



واستذكرت شويتزا دعم الاتحاد الأوروبي للبنان وشعبه والذي بلغ، بين عامي 2021 و2025، 1.5 مليار يورو، لدعم تدابير الاستجابة للطوارىء، والتعافي المتمحور حول الأشخاص، والإصلاحات الأساسية.



كما ناقشت الأولويات الجارية والجديدة لتنفيذ حزم دعم إضافية من الاتحاد الأوروبي، مؤكدةً على استعداده لتكثيف العمل مع لبنان، لاسيما في مجالات الإصلاحات الاقتصادية والحوكمة والتعافي الوطني.



وذكرت شويتزا بالتخطيط هذه السنة لعقد مجلس شراكة لإعادة إطلاق العلاقة السياسية مع لبنان.



وتندرج هذه الزيارة في إطار سلسلة من المشاورات الرفيعة المستوى التي تقودها المفوضة شويتزا لصياغة الميثاق الجديد للمتوسط، والذي جرى تطويره بالتعاون الوثيق مع الشركاء المتوسطيين والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ويهدف الميثاق إلى معالجة التحديات المشتركة، وتحفيز العلاقات بين الشعوب، ودفع النمو الاقتصادي، وتعزيز الأمن الإقليمي.



وقالت شويتزا: "يسرني أن تكون زيارتي الأولى للضفة الأخرى من بحرنا إلى لبنان. وأنا هنا للتأكيد على دعم الاتحاد الأوروبي الثابت للبنان في هذه اللحظة المحورية. ويشكل التقدم السياسي الأخير الذي أحرزه لبنان خطوة مهمة، ويدعم الاتحاد الأوروبي رؤيته للمواطنة الشاملة وسيادة القانون والمؤسسات القوية. ويهدف الميثاق الجديد للمتوسط إلى تعميق الشراكات، مع التركيز على الاستقرار الاقتصادي والطاقة النظيفة والأمن. وأتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع لبنان لمعالجة التحديات المشتركة وبناء مستقبل من الرخاء والاستقرار معًا".