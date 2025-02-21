مرقص عرض حاجات الإعلام وتلفزيون لبنان ومسؤولي منظمات دولية وطلب دعمًا عاجلًا

التقى وزير الاعلام الدكتور بول مرقص في مكتبه مديرة مكتب اليونسكو في بيروت كوستانزا فارينا يرافقها مسؤول التواصل والاعلام جورج عواد، وتم البحث في سبل تعزيز التعاون بين وزارة الاعلام واليونسكو لا سيما على صعيد قانون الاعلام، وأرشيف تلفزيون لبنان، ومكافحة الاخبار الزائفة، ولا سيما الدورات التدريبية التي تجري حاليًا في الوزارة مع التطرق إلى مشاريع تتعلق بتلفزيون لبنان، ودعمه على الصعيد التقني وتعزيز القدرات.



كما التقى الوزير مرقص مديرة مكتب وكالة الصحافة الفرنسية في بيروت أسيل طبارة في زيارة تعارف، وكانت مناسبة للبحث في سبل التعاون بين الوزارة والوكالة على صعيد تزويد الوكالة الوطنية وتلفزيون لبنان باخبار الـAFP.



ثم استقبل الوزير مرقص ممثل المنظمة العالمية للفرنكوفونية ليفون اميرجانيان ترافقه المنسقة في ممثلية المنظمة العالمية للفرنكوفونية ناتالي موجان حيت تم البحث في سبل التعاون لا سيما في مجال مكافحة الأخبار الزائفة، وإقامة دورات تدريبية، كما تم التطرق إلى مشاريع مستقبلية تتعلق بتلفزيون لبنان ودعمه على الصعيدين التقني والتدريبي.