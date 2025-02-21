أبي خليل: سنشارك في مراسم التشييع الأحد عبر وفد نيابي

أعلن النائب سيزار أبي خليل أن التيار الوطني الحر سيشارك في مراسم تشييع الأمينين العامين لحزب الله السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين عبر وفد نيابي.



وقال أبي خليل في مداخلة عبر الـLBCI: "العلاقة مع حزب الله كباقي العلاقات مع الاحزاب الاخرى ونحن لبنانيون ونتواصل على أساس ذلك وكنواب نلتقي عبر البرلمان ونتواصل مع زملائنا".



وأضاف: "سيتم تشكيل الوفد النيابي للمشاركة بالتشييع وهذا واجب إنساني ووطني ونحن لبنانيون ونتضامن مع بعضنا في الحزن".