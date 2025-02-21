وقف العمل بتراخيص التصوير بالطائرات المسيرة في بيروت ومحيطها

أعلنت قيادة الجيش وقف العمل بتراخيص التصوير بالطائرات المسيرة (Drone) الصادرة عنها في منطقة بيروت ومحيطها، اعتبارًا من 22 / 2 / 2025 الساعة 18.00 حتى 23 / 2 / 2025 الساعة 18.00.