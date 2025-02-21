وزارة الأشغال باشرت بأعمال صيانة الطرق من عمشيت إلى البربارة

باشرت وزارة الأشغال العامة والنقل تنفيذ بأعمال صيانة وإصلاح على عدد من الطرق في مختلف المناطق اللبنانية.

وشهدت محاور طرقية عديدة، أعمال صيانة موقتة شملت ردم الحفر وإجراء إصلاحات عاجلة على الطريق الساحليّ الشماليّ الممتد من عمشيت، مرورًا بمنطقة المدفون، وصولًا إلى البربارة، وذلك في الاتجاهين، بهدف الحد من المخاطر التي تهدد سلامة السائقين والمواطنين.

وتأتي هذه التدابير في إطار خطة الوزارة الرامية إلى تحسين شبكة الطرق الوطنية، حيث تُنفّذ الإصلاحات العاجلة ريثما تستكمل الأعمال الشاملة وفق العقود المبرمة مع المتعهدين المعنيين.

وأكدت "الوزارة التزامها المستمر بتطوير البنية التحتية وتحسين جودة الطرق”.

وشدّدت على "أن تعزيز السلامة المرورية يشكل أولوية في استراتيجيته"