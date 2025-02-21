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دعوة مصرية لعون للمشاركة في القِمة العربية غير العادية

أخبار لبنان
2025-02-21 | 10:44
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دعوة مصرية لعون للمشاركة في القِمة العربية غير العادية
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دعوة مصرية لعون للمشاركة في القِمة العربية غير العادية

سلّم سفير مصر علاء موسى، رئيس الجمهورية جوزاف عون، رسالة من الرئيس المصريّ عبد الفتاح السيسي، تتضمن دعوة للمشاركة في القمة العربية غير العادية التي ستنعقد في القاهرة في الرابع من آذار المقبل، للبحث في القضية الفلسطينية.

 

وتضمنت الرسالة:

“في ضوء التطورات المتسارعة والخطيرة التي تشهدها منطقتنا العربية، والتي تستدعي التشاور وتنسيق المواقف بين أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية، للاتفاق على السبل المثلى لحماية المصالح العربية وصون الأمن القومي العربي بمفهومه الشامل، وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، وصولا إلى تحقيق المبتغى العادل بإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية...

يطيب لي أن أدعو فخامتكم للمشاركة في القمة العربية غير العادية التي تستضيفها جمهورية مصر العربية يوم 4 مارس 2025 في القاهرة...
وإنني أؤكد أن مشاركتكم سيكون لها عظيم الأثر في تحقيق التضامن العربي المنشود والتوافق على مقاربة عربية شاملة للتعامل مع التحديات الراهنة غير المسبوقة".

 

 

واستقبل الرئيس عون وفدًا من منطقة حاصبيا برئاسة الوزير السابق أنور الخليل، جاء مهنئًا رئيس الجمهورية بانتخابه.

 

وقال الرئيس عون أمام الوفد: "آن الأوان ليحكم الجميع لغة العقل ولغة المصلحة العامة، وانتهاز الفرص الكثيرة المتاحة لنا، يجب أن نبرهن لأنفسنا وللعالم أجمع أنه بات لدينا فكر الدولة ومخطط لبناء دولة".

 

وأضاف: "لدى لبنان ثروات فكرية كبيرة، وهي حتى أهم من الثروة الطبيعية التي قد تزول مع الوقت، لكن الثروة الفكرية تجدد نفسها". 

 

ولفت عون إلى مساهمة اللبنانيين في بلدان الاغتراب بفعالية، في ازدهار هذه البلدان، وهم قادرون على أن يفعلوا لوطنهم ما يفعلونه في الخارج، وعلى الاستثمار فيه، وذلك اذا وفرنا لهم الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصاديّ.

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