"التقدمي" نفى كلامًا منسوبًا إلى جنبلاط

أوضحت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي في بيان أنه "يتم التداول عبر وسائل التواصل الإجتماعي ببيان منسوب إلى الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط"، نافيةً أن "يكون هذا البيان صادرًا عن الرئيس وليد جنبلاط"، محذرةً من "المقاصد التي يرمي إليها".



ولفتت إلى أن "الوضع الدقيق الذي يمر به البلد يحتم على الجميع، مسؤولين ومواطنين، التحلي بالمسؤولية الوطنية، منعًا للفتنة وحفظًا للسلم الأهلي".