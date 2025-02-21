سلامة للـLBCI: الفائدة العسكريّة لبقاء إسرائيل في النّقاط الخمس غير موجودة

أكّد وزير الثّقافة غسان سلامة أنّ لبنان سيشارك في القِمة العربية الطارئة، المتعلّقة ببحث مصير الفلسطينيين.

ورأى في حديث للـLBCI، أنّ المهم هو الترتيبات، التي ستلي القِمة وإذا ما حصلت عرقلة إسرائيلية لأي اتفاق ينص على بناء بيوت جاهزة للفلسطينيين.

وعن الحرب، التي اندلعت في لبنان، قال: “طرف جديد أُدخل في معادلة ما بعد حرب الخريف الماضي وهو الأميركيّ وعلينا أن نتابع الآلية التي تجعل من أميركا وفرنسا واليونيفيل ضامنات لانسحاب إسرائيل من جنوبنا إذ إنّ هذه الترتيبات وُضعت منذ شهرين ما لا يسمح لنا أن نرى بعد قدرتهنّ على الضغط”.

وأضاف: “إسرائيل تقدّم ذريعة لـ”حزب الله” ببقائها فلتنسحب حينئذ فتكون لا تقدّم الذريعة تلك”.

وشدّد على أنّ الفائدة العسكريّة لبقاء إسرائيل في النّقاط الخمس غير موجودة، لافتًا إذًا، إلى وجود أهداف أخرى سياسية”.

وأوضح أتّ التدخّلات الخارجية في لبنان، جرت أحيانًا، بمبادرات خارجية وأحيانا بمطلب داخل،يّ لكن على الأطراف الداخلية أن تنشئ تفاهمًا داخليًا تكمن فيه الاستقلالية.

وأكّد أنّ ما حصل في الإقليم هو ضمن تغيّر نظام دوليّ.

وأوضح أنّ البنى التحتية ليست بحاجة وحدها إلى إعادة إعمار، بل البنى الفوقية أيضًا بحاجة إلى إعادة بناء وذلك باحترام التنوع، الذي يتميز به المجتمع اللبنانيّ وببناء رقعة مشتركة بين تاريخ الفئات اللبنانية جميعها.

وأكّد أنّ موضوع إعادة الإعمار له أفضلية في عمل الحكومة والبيان الوزاري يشدد على صندوق مخصص لذلك لكي لا تذهب الأموال في اتجاهات مختلفة.