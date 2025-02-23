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غارات على جنوب لبنان قبل بدء مراسم التشييع

أخبار لبنان
2025-02-23 | 02:45
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غارات على جنوب لبنان قبل بدء مراسم التشييع
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غارات على جنوب لبنان قبل بدء مراسم التشييع

شنت إسرائيل سلسلة غارات على جنوب لبنان، وذلك قبل بدء مراسم حاشدة لتشييع الأمين العام السابق لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله. 
     
واستهدفت الغارات المنطقة الواقعة بين القليلة والسماعية في قضاء صور.

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