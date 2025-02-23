أدرعي: أغرنا على موقع عسكري احتوى على قذائف ووسائل قتالية داخل لبنان تم رصد أنشطة لحزب الله بداخله

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي في حسابه عبر منصة إكس أن "الجيش الاسرايلي أغار قبل قليل بشكل دقيق على موقع عسكري احتوى على قذائف صاروخية ووسائل قتالية داخل لبنان تم رصد أنشطة لحزب الله في داخله. "



وأضاف: "كما تمت مهاجمة عدة منصات صاروخية لحزب الله في منطقة جنوب لبنان شكلت تهديدًا على مواطني دولة إسرائيل... وتعتبر هذه الأنشطة التي يقوم بها حزب الله خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان وتشكل تهديدًا لإسرائيل ومواطنيها حيث سيواصل جيش الدفاع العمل لإزالة أي تهديد على دولة إسرائيل."



