عراقجي: جئت لأشارك في مراسم تشييع شخصين عظيمين

أكّد وزير الخارجية الايرانيّ عباس عراقجي، حضوره مراسم تشييع الأمين العام السابق لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين، نيابة عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وعن الشعب الايرانيّ.



وقال إنّه يشارك في هذا التشييع "لشخصين عظيمين عملتا على تحرير هذه البلاد مناهضتين للمقاومة".

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعیل بقائي: "حضور وفد إيرانيّ رفيع المستوى في مراسم تشييع الشهيدين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين، دليل تأكيد موقف إيران في استمرارها بدعم المقاومة المشروعة للبنان وفلسطين ضد العدوان والاحتلال."

وأضاف: "خلال الطريق من مطار بيروت إلى مقر سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تأثرت بشدة بعظمة ووعي شعب لبنان ومحبي المقاومة."



ولفت إلى أنّ الرحلة استغرقت وقتًا طويلًا، بسبب الازدحام المروريّ الكثيف الناجم عن تدفق الجماهير.



ووصف بقائي الناس يحملون أعلام "حزب الله" وأعلام لبنان، متجهين إلى موقع التجمع استعدادًا لبدء مراسم التشييع.