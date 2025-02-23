قوى الأمن: تحويل السير على طريق ضهر البيدر حصرًا باتجاه البقاع اعتبارًا من بعد ظهر اليوم

صدر عن المديرية العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبـة العلاقات العامّة ما يلي:





اعتبارًا من السّاعة 15,00 من تاريخ اليوم 23-2-2025، سيتم منع مرور السّير المتّجه من ضهر البيدر إلى بيروت، واعتماد طريق ضهر البيدر على المسلكين حصرًا للسير المتجه من بيروت نحو البقاع، وذلك تسهيلاً لحركة المرور وتلافيًا لحصول حوادث اصطدام وحفاظًا على السلامة العامة.





