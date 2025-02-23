الجيش الإسرائيلي تعليقا على تشييع نصرالله في لبنان: "اليوم أصبح العالم أفضل"

اعلن الجيش الإسرائيلي الاحد أن العالم صار "مكانا أفضل"، تزامنا مع تشييع حاشد للأمين العام السابق لحزب الله حسن نصرالله الذي اغتيل في ضربة إسرائيلية هائلة في الضاحية الجنوبية لبيروت في 27 أيلول.



وقال الجيش عبر حسابه على منصة اكس "اليوم هو يوم جنازة حسن نصرالله. اليوم أصبح العالم مكانا أفضل".