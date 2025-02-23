أدرعي: أغرنا على مواقع عسكرية احتوت على قذائف صاروخية ووسائل قتالية في بعلبك وبمناطق عدة بجنوب لبنان

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي أن "الجيش الاسرائيلي أغار قبل قليل على مواقع عسكرية احتوت على قذائف صاروخية ووسائل قتالية في منطقة بعلبك وفي عدة مناطق أخرى في جنوب لبنان حيث تم رصد أنشطة لحزب الله في داخلها".



وتابع: "تعتبر هذه الأنشطة التي يقوم بها حزب الله خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان وتشكل تهديدًا لإسرائيل ومواطنيها حيث سيواصل جيش الدفاع العمل لإزالة أي تهديد على دولة إسرائيل."