خامنئي يؤكد استمرار مقاومة إسرائيل تزامنا مع تشييع نصرالله في بيروت

تعهد المرشد الايراني الاعلى آية الله علي خامنئي مواصلة "مقاومة" إسرائيل في رسالة الاحد لمناسبة تشييع الامين العام السابق لحزب الله حسن نصرالله في بيروت بعد اغتياله بضربة اسرائيلية في 27 ايلول.



وقال خامنئي في إشارة الى اسرائيل "على العدو أن يعلم أن مقاومة الاغتصاب والظلم والاستكبار لن تنتهي وستستمر حتى تحقيق غايتها النهائية".