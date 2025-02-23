وزير الدفاع الاسرائيلي يعلق على تحليق الطيران الاسرائيلي على علو منخفض تزامنا مع كلمة الامين العام لحزب الله

تزامنا مع تشييع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين، وتزامنا مع تحليق طائرات سلاح الجو الإسرائيلي في سماء بيروت، قال وزير الدفاع الاسرائيلي يسرائيل كاتس: "طائرات سلاح الجو الإسرائيلي تحلق حاليًا في سماء بيروت فوق جنازة حسن نصر الله في رسالة واضحة: من يهدد بتدمير إسرائيل ويهاجمها هذا سيكون مصيره وأنتم تتقنون تنظيم الجنازات ونحن نتقن تحقيق الانتصارات".