قاسم: نصرالله رجل عظيم قاد المقاومة وأعرفوا أيّها الأميركيين أنّكم لن تتمكنوا من تحقيق اهدافكم

اعتبر الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أّ لبنان أصبح في مرحلة جديدة أبرز خطوة فيها أن تتحمل الدولة مسؤوليتها، "بعد أن منعت المقاومة من تحقيق اهدافها".وقال، خلال تشييع السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين: "التزمنا ولم تلتزم اسرائيل وصبرنا بالديبلوملسية، لكن اليوم بعد انتهاء مهلة الانسحاب اصبحنا امام احتلال وعدوان."وأضاف: "اعرفوا ايها الاميركيين انكم لن تتمكنوا من تحقيق اهدافكم فأنصحكم بأن تكفّوا عن هذه المؤامرات ولن نخضع ولن نقبل باستكمال قتلنا واحتلالنا واعلموا أن المقاومة موجودة وقوية ونحن نؤمن أن النصر النهائيّ حتمي يتأخر لأن القلة يواجهون فاستيقظوا واعلموا أننا نؤمن انّ المقاومة إيمان وواجب."ورأى أنّ المقاومة واجهت "الكِيان الاسرائيليّ ووراء ذلك أميركا التي حشدت إمكاناتها كلها لمواجهة فلسطين ولبنان ومحور المقاومة الذي التف حول غزة فحجم الإجرام غير مسبوق لكن حجم التضحيات لم يكن مسبوقًا أيضًا".وتوجّه قاسم للأسرى بالقول: "لن نترككم عند الصهاينة ويجب أن يفرج عنكم وسنقوم بكل الاجراءات والضغوطات اللازمة لهذا الافراج."وشدد على أنّ المقاومين سيحفظون الامانة وسيسيرون على هذا الخط، "فهذا الطريق سنكمله لو قتلنا جميعًا لن نتخلى عن خيار المقاومة".وعن نصرالله قال: "هذا الرجل العظيم قاد المقاومة الى الأمة وقاد الأمة الى المقاومة فأصبحنا لا نميّز بين مقاومة وأمة وهو قائد العقول والقلوب ووجهته فلسطين والقدس دائما وأصر على بقائه في غرفة عمليات المقاومة واستشهد وهو في الموقع المتقدم".وأضاف: "نودع اليوم قائدا تاريخيًا استثنائيًا وطنيًا عربيًا اسلاميًا وهو يمثل قبلة الأحرار في العالم وحبيب المجاهدين والمعذبين على الأرض."واعتبر أنّ فلسطين حق، مؤكدًا أنّها البوصلة وسيدعمون تحريرها وسيواجهون مخطط الرئيس الاميركيّ دونالد ترامب التهجيريّ.وشدّد على أنّ "لبنان وطن نهائيّ لجميع أبنائه ونحن من أبنائه، "فلا تفكروا أن تلعبوا بيننا وبين حركة أمل لأننا واحد في الموقف".وقال: "نؤمن بدور الجيش اللبنانيّ الكبير وللرؤوس الحامية اقول لكم ان في الداخل اللبنانيّ لا رابح او خاسر فلنتنافس لمصلحة لبنان."