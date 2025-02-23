دريان هنّأ الملك السعوديّ وولي العهد: تسير بخطى وعزيمة ثابتة نحو مستقبل زاهر ومشرق بتحقيق رؤية 2030

هنأ مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي بذكرى تأسيس المملكة العربية السعودية.



وقال: "نعتز بالإنجازات التي حققتها القيادة الحكيمة والرشيدة في المملكة من نهضة شاملة ومكانة مميزة عربيا وإقليميا وعالميا، وهي تعيش في ابهى درجات التقدم والنمو والاستقرار والازدهار والتطور في شتى المجالات".



وأضاف: "تأسست المملكة العربية السعودية على مبادئ وقيم ورسالة التوحيد التي أمر بها الدين الإسلامي العظيم ، وتسير بخطى وعزيمة ثابتة نحو مستقبل زاهر ومشرق بتحقيق رؤية 2030 من مشاريع وإنماء ودور إقليمي ودولي".