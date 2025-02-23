أدرعي: مشاهد من عملية اغتيال نصرالله

أكّد المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي أنّ في تاريخ 27 من أيلول 2024 في تمام الساعة 18:21 "قضى الجيش الإسرائيليّ، من خلال عدة غارات متزامنة على حسن نصرالله زعيم تنظيم حزب الله".



وكتب عبر اكس: :كما قضى خلال الغارة على علي كركي قائد جبهة الجنوب في حزب الله وقادة اخرين داخل مقر القيادة التابع لحزب الله والموجود تحت الأرض في بيروت إلى جانب بنى تحتية عسكرية أخرى".



كما كتب في منشور آخر، تعليقًا على مشهد التشييع اليوم: "في رسالة واضحة وقوية خلال جنازة المدعو حسن نصرالله وخليفته هاشم صفي الدين: طائرات سلاح الجو فوق بيروت وملعب كميل شمعون الذي غابت عنه الأعلام اللبنانية لتحلّ مكانها رايات الحزب الإرهابي وميليشيات إيران".