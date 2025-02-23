قاليباف: سنقف إلى جانب أي قرار يصدر بالإجماع عن الحكومة اللبنانية والشعب والمقاومة

أكد رئيس مجلس الشورى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد باقر قاليباف أن ايران ستقف الى جانب أي قرار يصدر بالإجماع عن الحكومة اللبنانية والشعب والمقاومة.



وقال قاليباف بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة: "قمنا اليوم بزيارة الى لبنان على رأس وفد رفيع المستوى وممثلين عن كل السلطات الإيرانية ومختلف الجهات والمنظمات الايرانية الحكومية وغير الحكومية وعن الجهات الثقافية وعدد من أبناء الشهداء الإيرانيين للمشاركة في مراسم تشييع الجثمان الطاهر لسماحة السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين".



وأضاف: "ما شهدناه اليوم في هذه المراسم وعبر عنه المشيعون، هو نقطة فارقة للشعب اللبناني برمته، عبروا فيها عن مدى حبهم ومودتهم لهذا الشهيد العظيم الذي يعتبر شخصية وطنية ليس للبنان فحسب إنما للأمة الإسلامية".



وتمنى قاليباف أن تؤدي الزيارة الى مزيد من علاقات التعاون بين ايران ولبنان، خصوصا مع بدء أعمال الحكومة الجديدة، مشيرا الى أنه كي يكون لبنان مزدهراً ومستقراً من الضرورة بمكان أن يكون هناك إجماع بين مختلف مكونات الشعب اللبناني بمن فيهم الحكومة والشعب والمقاومة.



