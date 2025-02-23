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سلام استقبل قاليباف: الدولة تعمل بكل الطرق للضغط على اسرائيل لاستكمال انسحابها من الجنوب
أخبار لبنان
2025-02-23 | 14:00
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سلام استقبل قاليباف: الدولة تعمل بكل الطرق للضغط على اسرائيل لاستكمال انسحابها من الجنوب
أكّد رئيس الحكومة نواف سلام أن الدولة اللبنانية تعمل جاهدة بكل الطرق الدبلوماسية والسياسية من أجل الضغط على اسرائيل لاستكمال انسحابها من جنوب لبنان.
ولفت سلام في خلال استقباله رئيس مجلس الشورى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد باقر قاليباف والوفد المرافق في السراي، الى أن الحكومة التزمت في بيانها الوزاري بإعادة إعمار ما هدمه العدوان الاسرائيلي الاخير.
كما أشار الى أن سلامة أمن المطار والمسافرين هو الاعتبار الأساسي الذي يرعى تسيير الرحلات من والى مطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري في بيروت، وأنه من مسؤولية الدولة اللبنانية.
وحول التحديات الاقليمية الناتجة عن حرب غزة، رأى سلام الا حل دون تمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره على ارضه وإقامة دولته المستقلة فيها وفق ما جاء في مبادرة السلام العربية التي اقرت في قمة بيروت عام ٢٠٠٢ والتي تبنتها بالإجماع الى جانب الدول العربية، دول منظمة التعاون الاسلامي ايضا.
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