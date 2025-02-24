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إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج...
أخبار لبنان
2025-02-23 | 23:33
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إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج...
أفادت غرفة التحكم المروري بأن الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج هي:
- عيناتا الأرز
- كفردبيان - حدث بعلبك
- العاقورة - حدث بعلبك
- الهرمل - سير الضنية
- الهرمل - القبيات
- معاصر الشوف - كفريا
- تنورين الفوقا - حدث الجبة.
كما أفادت غرفة التحكم المروري بأن طريق ترشيش زحلة مقطوعة حاليا بسبب تكون طبقة من الجليد. وذكرت أن طريق ضهر البيدر سالكة حاليا للسيارات ذات الدفع الرباعي.
أخبار لبنان
التحكم المروري
الطرقات الجبلية
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