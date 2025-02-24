وزارتا الزراعة والبيئة: الفحوص المخبرية الأولية أظهرت عدم تأثر الزيتون بالفوسفور

أعلنت وزارتا الزراعة والبيئة أنهما "نظرًا لحجم الجرائم البيئية التي ارتكبها العدو الاسرائيلي خلال عدوانه على لبنان، واستجابةً للتساؤلات حول المخاوف بشأن تأثير الفوسفور على المحاصيل الزراعية في المناطق الجنوبية، أظهرت الفحوص المخبرية الأولية التي أجريت على عينات من المحاصيل، ولاسيما الزيتون، عدم تأثرها بالفوسفور، ما يجعل استهلاكها آمنًا".



وتجدر الإشارة إلى أن الفوسفور الأبيض، باعتباره مادة حارقة، له تأثير مباشر على الاراضي الزراعية والأحراج من ناحية الحرائق، في حين أن ترسباته تعود إلى الدورة البيوجيوكيميائية الطبيعية، ما يجعل استهلاك المحاصيل المنتجة، والتي لم تحترق، آمنًا.



وأوضحت أن "الأثر غير المباشر الذي قد يترتب على وجود نسب عالية من عنصر الفوسفور في التربة، قد ينعكس على إنتاجية المحاصيل في الاراضي ذات التركيز العالي، ما يستوجب مواكبة المزارعين بهدف ارشادهم إلى سبل تعافي التربة".



وأكدت الوزارتان "التزامهما الكامل بحماية البيئة وصحة المواطنين وضمان جودة المنتجات الزراعية".