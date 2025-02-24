كركي: تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية في الضمان حتى 31 آذار المقبل

أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي مذكرة إعلاميةقضى بموجبها تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية الممنوحة لأشخاص الحقين العام والخاص حكمًا، والمنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي والقوانين والأنظمة المتممة له، سواء أكانت هذه المهل شكلية أو إجرائية أو جمركية وذلك من الفترة الممتدة بين 8/10/2023 ولغاية 31/3/2025 ضمنًا، على الشكل التالي:

مهلة تقديم طلب الانتساب الى قسم الضمان الاختياري.

مهلة مرور الزمن على التعويضات العائلية.

مهلة مرور الزمن على تقديمات ضمان المرض والأمومة.



المهل المنصوص عنها في المادة 80 من قانون الضمان الإجتماعي والمتعلقة ببعض الموجبات والعقوبات المترتبة على أصحاب العمل جراء احتجاز الإشتراكات أو عدم التصريح عن التغييرات القانونية والإدارية (بيع، تفرغ،...) أو عدم التصريح عن حركة الأجراء (تسجيل وشطب) وعن عدم تنظيم وتقديم التصريح الإسمي السنوي.



ويستثنى من أحكام التعليق، المهل الممنوحة من قبل إدارة الصندوق أو المحددة نظاميًا من قبلها تبعًا لسلطتها الاستنسابية".



وطلب كركي من "جميع المديرين، كل في ما خصه ، تطبيق وتعميم أحكام هذه المذكرة وإصدار التعاميم التطبيقية لها عند الاقتضاء".