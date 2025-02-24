الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
ابتسم أيها الجنرال
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

دار الفتوى تعلن موعد التماس هلال شهر رمضان

أخبار لبنان
2025-02-24 | 04:16
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
دار الفتوى تعلن موعد التماس هلال شهر رمضان
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
دار الفتوى تعلن موعد التماس هلال شهر رمضان

أعلنت دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية، أن التماس هلال شهر رمضان المبارك لعام 1446هـ سيتم التحري عنه بعد غروب شمس يوم الجمعة 29 شعبان 1446هـ الموافق 28 شباط 2024، استنادا الى الحديث النبوي الشريف "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته"، وسيجري مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان اتصالات ومشاورات بعد غروب هذا اليوم، مع كبار العلماء والمفتين ووزراء الأوقاف الإسلامية في البلدان العربية للتثبت من رؤية الهلال. 

وحدد مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في بيان، فدية العجز عن الصيام. وقال البيان: "العجز الدائم عن الصيام في شهر رمضان المبارك هوَ العجزُ الذي يدوم إلى الموت غالباً، كالمريض مرضاً لا يرجَى برؤه ولا شفاؤه، ولا يطيق المريض معه الصوم أو يشكّل له ضرراً أو زيادة في مرضه، أو خطراً على صحته أو حياته، أو الكبير في السِّن (الهَرِم) الذي لا يطيق الصوم، فهذان وأمثالُهُما يُفطران ولا يُعيدان الأيام التي أفطراها، بل عليهما فدية الصّومِ فقط عن كل يوم من أيام شهر رمضان المبارك".

وأضاف: "والفديةُ هي إطعام مسكينٍ عن كل يوم من أيام شهر رمضان، ويجوز دفعُ قيمة هذه الفديَة من النقود، وهو أيسَرُ على الناس وأنفَعُ للفقراء، ومقدارُ قيمتها يتفاوَت بحَسَبِ حالِ المعذور قُدرةً واستطاعةً؛ فأقلُّها 300.000ل.ل ثلاثمائة ألف ليرة لبنانية وما فوق ذلك للقادر، ومن عجَزَ عنها بقيَتْ في ذِمَّته حتى يقدرَ عليها".

كما أصدر مفتي الجمهورية بيانا حدد فيه صدقة الفطر لشهر رمضان المبارك جاء فيه: "صدقةَ الِفطرِ واجبة على كلِّ مسلم ومسلمة عنده فضل وزيادة عن قوته وقوت من تلزمه نفقتهم ليلةَ العيدِ ويومَهُ، فيخرجُها عن نفسه وعنهم كزوجة وأولاد وغيرهم ممَّن هم في نفقته، يدفعها إلى الفقراء والمساكين، لقول النبيِّ محمَّدٍ عليه الصَّلاة والسلام: "أغنُوهُم عن المسأَلَة في هذا اليوم" أي يوم العيد، لما في ذلك من الرفق بالفقراء وإغنائهم عن السؤال يوم العيد، وإدخال السرور عليهم في يوم يُسَرُّ المسلمونَ بقدومه عليهم، وهو ما ذهب إليه الأئمة الأربعة الشافعي وأبو حنيفة وأحمد ابن حنبل ومالك بن أنس، رضي الله عنهم أجمعين".

أضاف: "ومقدار الواجب فيها صاعٌ من قمح أو تمرٍ أو زبيب أو صاع من غالب قوت البلد، والصَّاع مكيالٌ مُتوارَثٌ من عهد النبي صلَّى الله عليه وسلَّم يُقَدَّرُ بكيلُوَيْنِ وأربعمائة غرام (2400 غراماً.( ويجوزُ دفعُ قيمة هذه الأشياء من النقود، وهو أيْسَرُ على الناس، وأنفَعُ للفقراء، وأقلُّها 400.000 ل.ل أربعمائة ألف ليرة لبنانية يصرفها كلُّ واحدٍ عن نفسِه وعن كل واحد ممَّن تلزمه نفقَتهم بحسَبِ حالِهِ قُدرَةً واستِطَاعةً ومن تَطَوَّع خيراً بالزيادة فهو خيرٌ له، والله تعالى أعلم".

هذا وأصدر الزكاة في لبنان - دار الفتوى بيانا حدد فيه نصاب الزكاة وفق ما يلي:

"نصاب الزكاة هو المقدار المعين من المال الذي يجب أن يمتلكه المسلم ليكون ملزماً بإخراج الزكاة. يُحدد النصاب بمقدار 85 جراماً من الذهب أو 595 جراماً من الفضة. فإذا بلغت ثروة المسلم هذا الحد أو أكثر ومر عليها عام هجري كامل، وجب عليه إخراج 2.5% من ماله كزكاة. النصاب يعد معياراً عادلاً يضمن أن الزكاة تُفرض فقط على من لديهم ثروة كافية.

وحددت الهيئة الشرعية في صندوق الزكاة - دار الفتوى نصاب الزكاة وفق ما يلي:

*نصاب الذهب: 7900$ (سبعة آلاف وتسعمائة دولاراً أميركياً) بما يوازيه بالليرة اللبنانية حين إخراج الزكاة

*نصاب الفضة: 605$ (ستمائة وخمسة دولارات أميركية) بما يوازيه بالليرة اللبنانية حين اخراج الزكاة

من ملك النصاب الشرعي (ذهباً أو فضة) وحال الحول على ماله ـ سنة هجرية كاملة ـ فقد وجبت في ذمته الزكاة 2.5%، ولأن الزكاة قد فرضت لما فيه مصلحة المجتمع وشرائحه المحتاجة ممن سماهم الله في كتابه الكريم فالأولى احتساب الزكاة على نصاب الفضة لما فيه من مصلحة للفقير وأجر من الله العلي القدير.

أخبار لبنان

الفتوى

التماس

رمضان

LBCI التالي
لحود عرضت مع وفد مجلس الأعمال اللبناني-الكويتي سبل تعزيز تنمية السياحة بين البلدين
كركي: تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية في الضمان حتى 31 آذار المقبل
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-02-21

سلام أصدر مذكرة إدارية تتعلق بدوام شهر رمضان المبارك

LBCI
خبر عاجل
2025-02-18

مكتب فضل الله: السبت 1 آذار أول أيام شهر رمضان المبارك

LBCI
آخر الأخبار
2025-02-10

معاريف: الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تخشى أن يشهد شهر رمضان انهيار المفاوضات

LBCI
أخبار لبنان
06:27

حاصباني من دار الفتوى: أمام الحكومة تحد كبير لوضع خطة للتعافي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

مجمع نهاد نوفل على موعد مع الظهور الاخير لمنتخب لبنان قبل نهائيات كأس آسيا -جدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

دير قانون النهر تشيّع ابنها الامين العام لـحزب الله السيد هاشم صفي الدين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

خطاب حزب الله السياسة طغت على العسكر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

ارفعوا يدكم عن القضاء ليكون العدل بخير

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
2025-01-14

قرار لوزير المالية... وهذا ما جاء فيه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-02-21

إعادة فتح ملعب بنغازي الدولي بعد ١٦ عامًا من الإقفال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-02-23

لأصحاب الكفاءة فقط… وظائف مالية شاغرة في الدولة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-02-21

لبنان نحو مواصلة سلسلة الانتصارات في تصفيات كأس آسيا لكرة السلة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

مجمع نهاد نوفل على موعد مع الظهور الاخير لمنتخب لبنان قبل نهائيات كأس آسيا -جدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

دير قانون النهر تشيّع ابنها الامين العام لـحزب الله السيد هاشم صفي الدين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

خطاب حزب الله السياسة طغت على العسكر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

ارفعوا يدكم عن القضاء ليكون العدل بخير

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

ثقة لا ثقة او إمتناع... هكذا ستتوزع أصوات الكتل النيابية في جلستي الثقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:12

حضرة النواب خُطَب جلسة الثقة ما لازم تتعدى الـ ١٠ دقايق!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

مفاجآت الموسم الجديد من "أكرم من مين"

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:07

مقدمة النشرة المسائية 24-2-2025

LBCI
أخبار دولية
08:08

رسالة من نتنياهو إلى الإدارة الأميركية لن تكون هناك مرحلة ثانية من اتفاق وقف إطلاق النار

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اخبار البرامج
15:02

وسام حنا عن تشييع نصرلله وصفي الدين: "الغارات الاسرائيلية اليوم مسخرة"... وهذا رأيه في المقاومة

LBCI
حال الطقس
01:07

كتل باردة تؤثر على لبنان... وارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة بالأيام المقبلة

LBCI
أخبار لبنان
23:33

إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج...

LBCI
أخبار لبنان
11:28

وزير الصّحة يُقفل الحضانات غدًا في المناطق الجبلية من علو 500 متر وما فوق

LBCI
خبر عاجل
14:29

التحكم المروري: اعادة فتح السير على جميع الطرقات والتقاطعات داخل العاصمة بيروت وحركة المرور طبيعية

LBCI
اسرار
23:38

أسرار الصحف 24-2-2025

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:13

الثلوج تغمر لبنان

LBCI
أخبار لبنان
04:16

دار الفتوى تعلن موعد التماس هلال شهر رمضان

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More