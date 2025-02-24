لحود عرضت مع وفد مجلس الأعمال اللبناني-الكويتي سبل تعزيز تنمية السياحة بين البلدين

عقدت وزيرة السياحة لورا الخازن لحود اجتماعًا في الوزارة، مع وفد مجلس الأعمال اللبناني-الكويتي، حيث تمت مناقشة سبل تعزيز تنمية السياحة بين لبنان والكويت، بالاضافة الى وسائل دعم الفعاليات الثقافية التي تسهم في تسليط الضوء على التراث اللبناني والترويج للنشاطات الفنية والسياحية اللبنانية.



وقد أكدت الوزيرة لحود ان التعاون مع دولة الكويت كان ولا يزال تعاونًا مميزًا ومثمرًا قدم للبنان الدعم الدائم في كل الظروف، شاكرةً للوفد "تقديم الامكانات والنشاطات المواكبة لاستمرار هذا الدعم.



