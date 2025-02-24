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بيان من المديرية العامة للشؤون العقارية... هذا ما جاء فيه
أخبار لبنان
2025-02-24 | 04:47
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بيان من المديرية العامة للشؤون العقارية... هذا ما جاء فيه
أعلنت المديرية العامة للشؤون العقارية أن "أمانة السجل العقاري في بعبدا ستقوم نهار الثلاثاء في 25 شباط 2025 بتسليم اوامر القبض الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين، وتسليم سندات الملكية الجاهزة واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة). وستقوم نهار الخميس في 27 شباط باستقبال معاملات جديدة باقي الايام مخصصين للعمل الاداري فقط لا تقبل المراجعات.
- أمانة السجل العقاري في الشوف ستقوم أيام الاثنين - الثلاثاء - الاربعاء والخميس في 24-25-26 و27 شباط 2025 بتسليم اوامر القبض الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين، وتسليم سندات الملكية الجاهزة واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة) وستقوم نهار الخميس في 27 شباط باستقبال معاملات جديدة.
- أمانة السجل العقاري في عاليه ستقوم نهار الاربعاء في 26 شباط بتسليم الافادات العقارية سوف تقوم بتسليم سندات الملكية الجاهزة واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية. باقي الايام مخصصين للعمل الاداري فقط لا تقبل المراجعات.
- المكتب العقاري الكائن في سراي عاليه سيقوم نهار الثلاثاء في 25 شباط بتسليم اوامر القبض الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين لا تقبل المراجعات وسوف يستقبل نهار الخميس في 27 شباط 2025 معاملات التامين وفك التامين.
- امانة السجل العقاري في المتن ستقوم نهار الثلاثاء في 25 شباط باستقبال معاملات جديدة. وتعتذر امانة السجل العقاري من المواطنين عن عدم استقبالهم نهار الخميس الواقع في 27 شباط 2025.
- أمانة السجل العقاري في كسروان وجبيل تعلن خبر سار الى المواطنين الكرام انها وابتداءً من نهار الثلاثاء الواقع في 25 شباط وكل نهار ثلاثاء من كل اسبوع سوف تقوم باستقبال معاملات جديدة.
- وستقوم نهاري الثلاثاء والاربعاء في 25 و26 شباط 2025 بتسليم أوامر القبض الجاهزة وسندات الملكية الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة).
وحددت آلية الاستلام بالطلب الى المعنيين زيارة الموقع الالكتروني للمديرية العامة للشؤون العقارية WWW.LRC.GOV.LB ضمن قسم آخر الأخبار للتأكد من وجود أمر القبض أو السند العائد لهم ضمن اللوائح المنشورة على الموقع، ومن ثم التوجه، للسندات فقط، الى المحتسبيات التابعة للحصول على الطوابع (2*50،000 = 100،000 ل.ل.)، أو ايصال تسديد الطوابع من الشركات المالية المعترف فيه.
- كما حددت أماكن استلام الطوابع كالآتي:
- محتسبية المتن (أمانة السجل العقاري في المتن)
- محتسبية جونية (أماناتي السجل العقاري في جونية - جبيل)
- ملاحظة: مركز تسليم أوامر القبض العائدة لقضاء جبيل يتم في المكتب العقاري المعاون في سراي جبيل.
أخبار لبنان
المديرية
العامة
للشؤون
العقارية...
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