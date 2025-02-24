الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
ابتسم أيها الجنرال
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بيان من المديرية العامة للشؤون العقارية... هذا ما جاء فيه

أخبار لبنان
2025-02-24 | 04:47
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بيان من المديرية العامة للشؤون العقارية... هذا ما جاء فيه
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
بيان من المديرية العامة للشؤون العقارية... هذا ما جاء فيه

أعلنت المديرية العامة للشؤون العقارية أن "أمانة السجل العقاري في بعبدا ستقوم نهار الثلاثاء في 25 شباط 2025 بتسليم اوامر القبض الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين، وتسليم سندات الملكية الجاهزة واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة). وستقوم نهار الخميس في 27 شباط باستقبال معاملات جديدة باقي الايام مخصصين للعمل الاداري فقط لا تقبل المراجعات.
 
- أمانة السجل العقاري في الشوف ستقوم أيام الاثنين - الثلاثاء - الاربعاء والخميس في 24-25-26 و27 شباط 2025 بتسليم اوامر القبض الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين، وتسليم سندات الملكية الجاهزة واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة) وستقوم نهار الخميس في 27 شباط  باستقبال معاملات جديدة.
 
- أمانة السجل العقاري في عاليه ستقوم نهار الاربعاء في 26 شباط بتسليم الافادات العقارية سوف تقوم بتسليم سندات الملكية الجاهزة واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية. باقي الايام مخصصين للعمل الاداري فقط لا تقبل المراجعات.

- المكتب العقاري الكائن في سراي عاليه سيقوم نهار الثلاثاء في 25 شباط بتسليم اوامر القبض الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين لا تقبل المراجعات وسوف يستقبل نهار الخميس في 27 شباط 2025 معاملات التامين وفك التامين.
 
- امانة السجل العقاري في المتن ستقوم نهار الثلاثاء في 25 شباط باستقبال معاملات جديدة. وتعتذر امانة السجل العقاري من المواطنين عن عدم استقبالهم نهار الخميس الواقع في 27 شباط 2025.
   
- أمانة السجل العقاري في كسروان وجبيل تعلن خبر سار الى المواطنين الكرام انها وابتداءً من نهار الثلاثاء الواقع في 25 شباط وكل نهار ثلاثاء من كل اسبوع سوف تقوم باستقبال معاملات جديدة.

- وستقوم نهاري الثلاثاء والاربعاء في 25 و26 شباط 2025 بتسليم أوامر القبض الجاهزة وسندات الملكية الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة).

وحددت آلية الاستلام بالطلب الى المعنيين زيارة الموقع الالكتروني للمديرية العامة للشؤون العقارية WWW.LRC.GOV.LB ضمن قسم آخر الأخبار للتأكد من وجود أمر القبض أو السند العائد لهم ضمن اللوائح المنشورة على الموقع، ومن ثم التوجه، للسندات فقط، الى المحتسبيات التابعة للحصول على الطوابع (2*50،000 = 100،000 ل.ل.)، أو ايصال تسديد الطوابع من الشركات المالية المعترف فيه.   
- كما حددت أماكن استلام الطوابع كالآتي:
- محتسبية المتن (أمانة السجل العقاري في المتن)
- محتسبية جونية (أماناتي السجل العقاري في جونية - جبيل)
- ملاحظة: مركز تسليم أوامر القبض العائدة لقضاء جبيل يتم في المكتب العقاري المعاون في سراي جبيل.

أخبار لبنان

المديرية

العامة

للشؤون

العقارية...

LBCI التالي
الصايغ للـLBCI: يجب تحويل "حزب الله" إلى منظمة مدنية
لحود عرضت مع وفد مجلس الأعمال اللبناني-الكويتي سبل تعزيز تنمية السياحة بين البلدين
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-01-12

بيان من المديرية العامة للشؤون العقارية... وهذا ما جاء فيه

LBCI
أخبار لبنان
2025-02-19

المديرية العامة للآثار تسلمت من سفارة سويسرا ثلاث قطع أثرية

LBCI
آخر الأخبار
2025-01-19

المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي تنعى اللواء المتقاعد عثمان عثمان المدير العامّ لقوى الأمن الداخلي سابقًا

LBCI
أخبار لبنان
2025-01-09

المديرية العامة للأمن العام: النتائج النهائية لمباراة تعيين ضباط اختصاصيين

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

مجمع نهاد نوفل على موعد مع الظهور الاخير لمنتخب لبنان قبل نهائيات كأس آسيا -جدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

دير قانون النهر تشيّع ابنها الامين العام لـحزب الله السيد هاشم صفي الدين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

خطاب حزب الله السياسة طغت على العسكر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

ارفعوا يدكم عن القضاء ليكون العدل بخير

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
2025-01-14

قرار لوزير المالية... وهذا ما جاء فيه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-02-21

إعادة فتح ملعب بنغازي الدولي بعد ١٦ عامًا من الإقفال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-02-23

لأصحاب الكفاءة فقط… وظائف مالية شاغرة في الدولة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-02-21

لبنان نحو مواصلة سلسلة الانتصارات في تصفيات كأس آسيا لكرة السلة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

مجمع نهاد نوفل على موعد مع الظهور الاخير لمنتخب لبنان قبل نهائيات كأس آسيا -جدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

دير قانون النهر تشيّع ابنها الامين العام لـحزب الله السيد هاشم صفي الدين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

خطاب حزب الله السياسة طغت على العسكر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

ارفعوا يدكم عن القضاء ليكون العدل بخير

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

ثقة لا ثقة او إمتناع... هكذا ستتوزع أصوات الكتل النيابية في جلستي الثقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:12

حضرة النواب خُطَب جلسة الثقة ما لازم تتعدى الـ ١٠ دقايق!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

مفاجآت الموسم الجديد من "أكرم من مين"

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:07

مقدمة النشرة المسائية 24-2-2025

LBCI
أخبار دولية
08:08

رسالة من نتنياهو إلى الإدارة الأميركية لن تكون هناك مرحلة ثانية من اتفاق وقف إطلاق النار

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اخبار البرامج
15:02

وسام حنا عن تشييع نصرلله وصفي الدين: "الغارات الاسرائيلية اليوم مسخرة"... وهذا رأيه في المقاومة

LBCI
حال الطقس
01:07

كتل باردة تؤثر على لبنان... وارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة بالأيام المقبلة

LBCI
أخبار لبنان
23:33

إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج...

LBCI
أخبار لبنان
11:28

وزير الصّحة يُقفل الحضانات غدًا في المناطق الجبلية من علو 500 متر وما فوق

LBCI
خبر عاجل
14:29

التحكم المروري: اعادة فتح السير على جميع الطرقات والتقاطعات داخل العاصمة بيروت وحركة المرور طبيعية

LBCI
اسرار
23:38

أسرار الصحف 24-2-2025

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:13

الثلوج تغمر لبنان

LBCI
أخبار لبنان
04:16

دار الفتوى تعلن موعد التماس هلال شهر رمضان

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More