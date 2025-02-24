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الصايغ للـLBCI: يجب تحويل "حزب الله" إلى منظمة مدنية

أخبار لبنان
2025-02-24 | 04:57
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الصايغ للـLBCI: يجب تحويل &quot;حزب الله&quot; إلى منظمة مدنية
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الصايغ للـLBCI: يجب تحويل "حزب الله" إلى منظمة مدنية

اعتبر عضو كتلة حزب الكتائب النائب سليم الصايغ أن "حزب الله" لم يعد يستطيع القول إن هناك أشخاصا خارجين عن سيطرته بعد مشهد تشييع الأمينين العامين السابقين لحزب الله السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين أمس.

وقال في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI: "ما أزعجني في المشهد أمس هو عدم وجود أعلام لبنانية".
 
وشدد الصايغ على أن "طريق المطار ليست ملك حزب أو طائفة ويجب أن تكون محمية من الجيش وقوى الأمن وممنوع على أحد أن يظهر عليها بمظهر فئوي أو حزبي".

واعتبر أنه ولّى الزمن الذي يأتي فيه الايراني ويعطينا النصح من المنابر، قائلا: "فليخلّص نفسه مع الأميركي ومع دول الخليج ويرتب أموره فدوره في المنطقة انتهى".
 
ورأى النائب سليم الصايغ أنه "يجب تحويل "حزب الله" إلى منظمة مدنية وأن تضع الأمم المتحدة برنامجا خاصا لتفكيك البنى العسكرية وإعطاء رديف لها".

وقال: "على الدولة أن تقوم بواجباتها تجاه الشباب الذين يقاتلون في الحزب عبر تأمين فرص عمل لهم والضمان والمسكن وهذا الأمر يتطلب قرارا من الحزب واستقرارا في البلد".
 

أخبار لبنان

سليم الصايغ

حزب الله

تشييع

نصرالله

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