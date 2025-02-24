الصايغ للـLBCI: حزب الله لم يعد يستطيع القول إن هناك أشخاصا خارجين عن سيطرته بعد مشهد التشييع أمس@selimelsayegh#LBCINews pic.twitter.com/WdGyYtSov1
— LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) February 24, 2025
الصايغ للـLBCI: حزب الله لم يعد يستطيع القول إن هناك أشخاصا خارجين عن سيطرته بعد مشهد التشييع أمس@selimelsayegh#LBCINews pic.twitter.com/WdGyYtSov1
الصايغ للـLBCI: يجب تحويل حزب الله إلى منظمة مدنية وأن تضع الأمم المتحدة برنامجًا خاصًا لتفكيك البنى العسكرية وإعطاء رديف لها@selimelsayegh #LBCINews pic.twitter.com/gAu1iek4gy
— LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) February 24, 2025
الصايغ للـLBCI: يجب تحويل حزب الله إلى منظمة مدنية وأن تضع الأمم المتحدة برنامجًا خاصًا لتفكيك البنى العسكرية وإعطاء رديف لها@selimelsayegh #LBCINews pic.twitter.com/gAu1iek4gy
النائب سليم الصايغ للـLBCI: العدالة قادمة... ونعوّل على وزير العدل والقضاء ورئيسي الجمهورية والحكومة والوزراء المختصين لتسهيل عمل القضاء@selimelsayegh #LBCINews pic.twitter.com/dyJjmRXBLJ
— LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) February 24, 2025
النائب سليم الصايغ للـLBCI: العدالة قادمة... ونعوّل على وزير العدل والقضاء ورئيسي الجمهورية والحكومة والوزراء المختصين لتسهيل عمل القضاء@selimelsayegh #LBCINews pic.twitter.com/dyJjmRXBLJ