سلامة إستقبل وفدًا من صندوق التعاضد الموحد للفنانين

التقى وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة في مكتبه في المكتبة الوطنية-الصنائع وفدًا من صندوق التعاضد الموحد للفنانين وضعه في آلية سير العمل، الى جانب عدد من المطالب لتحسين وتفعيل الصندوق لاسيما ما يتعلق بتقديم المساعدات للمنتسبين، وذلك بحضور المدير العام الدكتور علي الصمد.



وفي هذا الاطار، اكد الوزير سلامة "أحقية المطالب التي تقدم بها الوفد"، واعدًا بـ"متابعة الموضوع مع وزير المالية لتسهيل الأمور الخاصة بصندوق التعاضد".



وضم الوفد رئيس الصندوق نقيب محترفي الموسيقى والغناء فريد بو سعيد، نائب الرئيس النقيب محمد ابراهيم، أمين الصندوق النقيب نزار ضاهر، نقيب شعراء الزجل بسام حرب، النقيب عبد الرحمن الشامي، والمستشار القانوني للصندوق نصري البراكس، ومفوض الحكومة لدى الصندوق حسين عجمي.