عون لسفراء الدول الفرنكوفونية: ‏لبنان كان وسيبقى جسرًا بين الشرق والغرب

اكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لوفد سفراء الدول الفرنكوفونية ان "‏لبنان كان وسيبقى جسرًا بين الشرق والغرب، واللغة الفرنسية فيه هي اللغة الثانية بعد العربية لأنها لغة ثقافة وحوار وحداثة وقيم".