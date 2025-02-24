مرقص قدم تصريحه عن الذمة المالية

زار وزير الإعلام بول مرقص الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في مقرها في فردان، حيث عقد اجتماعا مع رئيس الهيئة القاضي كلود كرم والتقى الأعضاء.



ثم قدم تصريحه عن الذمة المالية والمصالح، بمناسبة استلامه مهامه وزيرا للإعلام.