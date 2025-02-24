لقاء سيدة الجبل: تمويل أي إعمار لن يأتي دون حصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الدولة

عقد "لقاء سيدة الجبل" اجتماعه الاسبوعي في مقر الاشرفيه حضوريًا والكترونيًا.وتوجه المجتمعون الى "نواب الأمة الى المجلس النيابي لمناقشة البيان الوزاري وفقًا للأصول"، قائلين: "انها مناسبة لقول الحقيقة بعدما تبدلت الأوضاع رأسًا على عقب نتيجة أحداث المنطقة ولبنان والتي أدّت إلى نهاية "حزب الله" العسكرية".وطالبوا النواب بـ"الإصرار الواضح والصريح على بسط سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية بحيث لا تبقى بندقية واحدة في لبنان خارج الجيش وقوى الأمن".ورأوا أن "تمويل أي إعمار لن يأتي أو لن يدوم دون حصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الدولة تنفيذًا لكل القرارات الدولية ولاسيما 1559، 1680 و1701".