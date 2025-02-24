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عبود دشن غرفة عمليات فوج حرس مدينة بيروت في مبنى القيادة في الكرنتينا
أخبار لبنان
2025-02-24 | 07:28
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عبود دشن غرفة عمليات فوج حرس مدينة بيروت في مبنى القيادة في الكرنتينا
زار محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود صباحًا قيادة فوج حرس بيروت في منطقة الكرنتينا، وكان في استقباله قائد الفوج العميد عباس الحسيني وضباط الفوج، حيث أجريت له التشريفات اللازمة ليتم بعدها إجراء مراسم تكريم العلم اللبناني في باحة قيادة الفوج التي تم استحداثها من قبل العميد الحسيني خصيصًا لاجراء مراسم تكريم العلم أسبوعيًا.
وبعد الانتهاء من مراسم التكريم، وانتقال المحافظ عبود يرافقه العميد الحسيني والضباط الى غرفة عمليات فوج الحرس التي تم انشاؤها بعد استلام العميد الحسيني قيادة الفوج، دشن المحافظ عبود الغرفة بحضور قائد وضباط الفوج بالامكانات الموجودة، حيث سيتم وضع رقم طوارىء (خط ساخن) سيعمم قريبًا على العامة ليكون بمتناول أهالي المدينة للتواصل بشكل مباشر مع غرفة عمليات الفوج وتلقي الشكاوى من المواطنين وتنفيذ المهام المطلوبة منهم.
وشكر قائد الفوج المحافظ عبود على "الدور الكبير الذي يقوم به في سبيل تقديم وتأمين الدعم لفوج الحرس حيث يسعى المحافظ عبود بشكل مستمر لتأمين كل أشكال الدعم المادي والمعنوي ليكون الفوج على اعلى جهوزية للقيام بالمهام المطلوبة منه، وخصوصًا في ما يتعلق بإزالة المخالفات وبسط الأمن ونشر الطمأنينة في نفوس أهالي العاصمة".
بدوره ، أثنى المحافظ عبود على "التغيير الكبير لعناصر فوج الحرس الذي رأيته اليوم"، معتبرًا أن "هذا الأمر نابع من المناقبية والقيادة الحكيمة والخبرة التي يتمتع بها قائد الفوج العميد عباس الحسيني الآتي من قيادة الجيش اللبناني وقبله سلفه"، وقال: "ما رأيته اليوم كان لافتًا جدًا، وهو نقطة تحول كبيرة ستنعكس ايجابًا على نظرة المواطنين لفوج الحرس لجهة الانضباط والتنظيم الذي يجب أن يتمتع به جميع العناصر من دون استثناء ليكونوا العين الساهرة في خدمة المدينة وأهلها الكرام".
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