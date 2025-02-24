أبو فاعور: أحفاد سلطان باشا الأطرش في جبل العرب سيسقطون مؤامرة العدو الإسرائيلي

اكد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور أن "أحفاد سلطان باشا الاطرش في جبل العرب هم الذين مع أبناء شعبهم السوري أسقطوا محاولات تفتيت سوريا تاريخيًا. وهم الذين حفظوا الارث العربي والإسلامي للموحدين الدروز وهم الذين سوف يسقطون مؤامرة العدو الاسرائيلي القديمة الجديدة".



ووجه "تحية إلى الشخصيات الوطنية والى المواطنين والنخب الحريصة على إرثها وإرث أجدادها وعلى مستقبل سوريا الواحدة".