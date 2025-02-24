الصادق للـLBCI: "حزب الله" وحيد في لبنان ومجتمعه اللبنانيّ مستاء منه

أكّد النائب وضاح الصادق إعطاءه الثقة للحكومة.



وقال في حديث للـLBCI: "إن رأيناها لا تطبق ما وعدت به فإنّنا سنتحوّل إلى معارضة وثمانون في المئة من البيان الوزاريّ يطابق ما طالبنا به".



ورأى أنّ الاتفاق الذي وقعه "حزب الله" أوقع لبنان في ورطة وهذا ضمن القراءات الخاطئة التي دمّرت البلاد.



وأوضح أنّ المشكلة مع الحزب "هي في فرض القرارات بالقوة على اللبنانيين".



واعتبر أنّ "حزب الله" وحيد في لبنان ومجتمعه اللبنانيّ مستاء منه بسبب القرارات التي اتخذها في السنوات السابقة.



وأوضح وجود أسباب عديدة لغياب بعض السياسيين في التشييع أمس منها الخوف من أن يسبب الحضور أزمة لبعض السياسيين في المرحلة المقبلة.



