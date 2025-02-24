وزير الصناعة من غرفة طرابلس: لتعزيز الشراكة من أجل تطوير الخارطة الإقتصادية والتجارية

ناقش وزير الصناعة جو عيسى الخوري خلال زيارته لغرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال، مع رئيسها توفيق دبوسي، في حضور النائب إيلي خوري، ونائب رئيس الغرفة إبراهيم فوز، أمين المال بسام الرحولي، وأعضاء مجلس الإدارة: سامر حلّاب، خضر حبيب، جورج نجار، نخيل يمين، مصطفى اليمق وعدد من أصحاب المؤسسات الصناعية، في سبل تعزيز التعاون بين وزارة الصناعة وغرفة طرابلس الكبرى لدعم القطاع الصناعي الوطني، وضرورة تطويره وتوفير البيئة الملائمة لنموه".وعرض دبوسي لمرتكزات وأهداف المشاريع التي أطلقتها الغرفة لدعم الاقتصاد الوطني انطلاقا من طرابلس الكبرى، ولا سيما "المنظومة الاقتصادية الوطنية التي تجعل من لبنان محوراً استراتيجياً في منطقة شرقي المتوسط، وتضعه في قلب الاقتصاد العالمي، بما يحقق الأمن والاستقرار والازدهار".من جهته، قال وزير الصناعة: "اذا أردنا ان نعيد ابناء الشمال الى الشمال فلا بد ان تستعيد مدينة طرابلس دورها، ولكي يحصل ذلك فعلا علينا ان نحصن الاقتصاد في مدينة طرابلس، وأشير في هذا الصدد الى وجود المنطقة الاقتصادية في مدينة طرابلس وهي برأيي أساسية لاستقطاب المؤسسات من الخارج لتنفيذ الاعمال ولتنشط حركة التصدير. كما هناك مطار الرئيس الشهيد رينيه معوض مطار القليعات، ونحن متمسكون بوجوده، ويمكن ان يكون في المستقبل في محيطه مدينة صناعية وما يشكل حافزا مهما".واضاف: "ان طرابلس هي المدخل التاريخي والطبيعي ومرفأها كان في التاريخ اهم من مرفأ بيروت وهذا معروف. على كل حال، نحن نأمل ان تستعيد مدينة طرابلس كل ميزاتها وخاصة في الشق الصناعي".وأشار إلى أن المشاريع الكبرى التي طرحها دبوسي تشكل "حافزا حيويا للعمل المشترك من أجل طرابلس والشمال وكل لبنان"، مؤكدا "ضرورة أن تعمل الدولة اللبنانية على تعزيز الصناعة الوطنية، والوقوف إلى جانب القطاع الخاص بروح الشراكة، لما لذلك من أهمية في تحقيق الأمن الغذائي".بدوره، أعرب النائب خوري عن سعادته بأن تكون غرفة طرابلس أولى محطات زيارة الوزير عيسى الخوري، مشيرا إلى أن "هذه الزيارة تأتي في ظل ملامح دولة حقيقية بدأت تستعيد انتظام مؤسساتها الدستورية والتشريعية، وحكومة جديدة تضم نماذج ناجحة من الوزراء".وأكد أن "المرحلة المقبلة تحمل آفاقا واعدة لإطلاق مشاريع إنمائية تسهم في بناء لبنان ومؤسساته من جديد".