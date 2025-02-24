الصّدي التقى سفير الاردن يبحث مع الصناعيين شؤون القطاع

بحث وزير الطاقة والمياه جو الصّدي في مقر الوزارة في محلة كورنيش النهر مع السفير الاردني لدى لبنان وليد الحديد في العلاقة بين البلدين.



كما تطرّقا لملف إستجرار الطاقة والغاز من الأردن عبر سوريا.

كذلك، إلتقى الصّدي مجلس الاعمال اللبناني في الكويت برئاسة الدكتور علي الخليل وإستمع منهم على دور الجالية اللبنانية في الكويت، مشدّداً على اهمية الاستفادة من الطاقات اللبنانية في الانتشار لما فيه مصلحة لبنان.



هذا وعرض الصدّي مع مجلس إدارة جمعية الصناعيين برئاسة سليم الزعني لملفات القطاع المرتبطة بالوزارة وفي طليعتها سبل تأمين الكهرباء والتعرفة المعتمدة لتسهيل المنافسة مع الصناعات الاجنبية.



وأكد وزير الطاقة والمياه ضرورة دعم الصناعة الوطنية لأنها إحدى الركائز التي يجب على الاقتصاد اللبناني الاعتماد عليه.