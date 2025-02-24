ابو فاعور لـ "عشرين 30": لم نشارك في التشييع لأنه سيتخلّله كلام سياسي..وسنشارك في العزاء

أكد النائب وائل أبو فاعور أن "المشهد أمس كان رسالة بأنّ هناك جمهورًا لا يمكن تجاوزه، والموضوع الأساسيّ كان أنّ "حزب الله" صنع مشهدًا لا يمكن تجاهله".واستبعد في حديث لبرنامج "عشرين 30" عب شاشة الـLBCI "أن يكون الشيخ نعيم قاسم قد تحدّث في التشييع لإرضاء أحد معتبراً ان كلامه بالمعنى السياسي "جديد"".وقال: "سنشارك عبر وفد رفيع المستوى في واجب العزاء، ولم نشارك في التشييع لأننا ارتأينا أنه سيتخلّله كلام سياسي ننأى بأنفسنا عنه لعدم تحمّل وزر هذه المشاركة، مشيراً الى ان النائب السابق وليد جنبلاط يُبقي الاخلاقيات فوق السياسة. وشدد على وجوب التمييز بين المواساة والموقف السياسي".وعلى مقلب آخر، ابدى ابو فاعور خشيته من "تطوّر الشروط الدولية ومن مغبة ان تأخذنا الى مشهد جديد مثل القول لنا اذهبوا الى تسوية مع اسرائيل".ولفت الى ان "ثورة المُخمل فشِلت فشلًا ذريعًا وليست هي من أتت بنواف سلام الذي اختارته الاحزاب السياسية الموجودة وهي من ستُعطي حكومته الثقة".