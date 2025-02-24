سعيد لـ"عشرين 30": هذا الحزب رغم الحشد والاستعراض "ما بقى يخوِّف"

أكد النائب السابق فارس سعيد أنه "لم يتفاجأ من الحشود في التشييع يوم أمس"، متسائلًا "هل حزب الله قادر على استثمار هذه القدرة بالمشروع اللبناني في الداخل؟".



وقال في حديث لبرنامج "عشرين 30" عبر شاشة الـLBCI "لم تتم دعوتي للمشاركة في التشييع، ولو دُعيت لم اكن لأشارك، وهذا الحزب رغم الحشد والاستعراض "ما بقى يخوّف" خصوصًا مع عدم حضور "مين الو الحزب عليهن" في التشييع".



واضاف "خوفي من عدم وصول "ليرة" الى لبنان لاعادة الاعمار الا اذا طُبّق القرار 1701 بحذافيره، وليس كما يريد الامين العام لحزب الله نعيم قاسم وحتى من الدول العربية".