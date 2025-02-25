رئيس الجمهورية قدم تصريح الذمة المالية الى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

رئيس الجمهوريّة زار مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، حيث سلّم رئيس الهيئة، القاضي كلود كرم، وبحضور أعضائها، تصريح الذمة المالية، وذلك استناداً إلى قانون مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحته رقم ١٧٥/٢٠٢٠ pic.twitter.com/0NUul5l0dp
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) February 25, 2025
رئيس الجمهوريّة زار مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، حيث سلّم رئيس الهيئة، القاضي كلود كرم، وبحضور أعضائها، تصريح الذمة المالية، وذلك استناداً إلى قانون مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحته رقم ١٧٥/٢٠٢٠ pic.twitter.com/0NUul5l0dp