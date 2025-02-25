رئيس الجمهورية قدم تصريح الذمة المالية الى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

زار رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، حيث سلّم رئيس الهيئة القاضي كلود كرم، في حضور أعضائها، تصريح الذمة المالية، وذلك استناداً إلى قانون مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحته الرقم ١٧٥/٢٠٢٠.